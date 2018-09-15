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Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
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Россия отказалась выполнять «ультиматум» США 

Рамблер 35 минут назад
Россия не намерена вести переговоры с США о допуске наблюдателей на свои объекты, где, по мнению Вашингтона, может храниться химическое оружие. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
По словам Захаровой, в стране сейчас нет химического оружия.
«Российская Федерация в сентябре 2017 г. завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», — сказала представитель МИД.
Сейчас российские объекты, где во времена СССР производили химоружие, регулярно посещают инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Только за первые восемь месяцев 2018 г. ОЗХО уже провела четыре инспекции российских предприятий химпромышленности. В 2017-18 гг. были также проинспектированы четыре из пяти конверсированных объектов. Ожидается, что через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта», — уточнила Захарова.
При этом она отметила, что никаких иных проверок Россия допускать не намерена.
«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — сказала дипломат.
>> Песков: запросов о допуске иностранных экспертов на химобъекты РФ не поступало
В МИД РФ предложили Вашингтону вначале избавиться от собственных «весьма внушительных запасов отравляющих веществ», прежде чем пытаться инспектировать иные страны.
Ранее США ввели санкции против России, заявив, что Москва ответственна за отравление шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочери в Британии. Одно из условий Вашингтона для снятия санкций — допуск американских инспекторов на российские объекты.
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