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Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «победе над Россией»
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Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «победе над Россией» 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина «переиграла» Россию. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, такое заявление Порошенко связано с предстоящими выборами президента на Украине. Кроме того, нельзя говорить, что Киев «выиграл» от ассоциации с Евросоюзом.
"Есть абсолютные показатели, которые господин Порошенко изменить не может. Это, во-первых, падение ВВП, которое наблюдается на уровне $100 млрд, и чрезвычайно мощная миграция с территории Украины на территорию России и в ту же Европу. Рост цен, инфляция, которая достигла уже достаточно высоких показателей", — заявил Безпалько.
Ранее на слова украинского президента ответил российский сенатор Франц Клинцевич.
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