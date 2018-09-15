Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «победе над Россией»

По словам эксперта, такое заявление Порошенко связано с предстоящими выборами президента на Украине. Кроме того, нельзя говорить, что Киев «выиграл» от ассоциации с Евросоюзом

"Есть абсолютные показатели, которые господин Порошенко изменить не может. Это, во-первых, падение ВВП, которое наблюдается на уровне $100 млрд, и чрезвычайно мощная миграция с территории Украины на территорию России и в ту же Европу. Рост цен, инфляция, которая достигла уже достаточно высоких показателей", — заявил Безпалько.