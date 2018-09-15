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«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
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Горбачев удивился тому, что его не любят 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Первый президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги «Горбачев в меняющемся мире» заявил, что не понимает, почему многие люди его не любят.
Горбачев заявил, что удивлен нелюбовью к нему, и отметил, что узнал об этом из сетевых ресурсов, передает «Комсомольская правда».
Экс-президент добавил, что хотел бы разобраться в этом, и предположил, что негативное отношение к нему может быть связано с его происхождением.
«Выкопали они (пользователи Сети — прим. ВЗГЛЯД), что был у меня прадед Моисей. А меня не смущают евреи. Кого они смущают, я не знаю — это народ, с которым интересно строить жизнь. А я чистый русский. И потом — они собрались донести? Ну куда они донесут?», — сказал Горбачев.
Он добавил, что деда по линии отца звали Андрей, а по линии матери — Пантелей. Все они были крестьянами из бедных семей, «пережили голод, холод».
«Пантелей вернулся с фронта, пошел строить коммуну. Не важно — воодушевленный он пошел строить или развращенный. Поиск был у людей. Они хотели жить иначе. А вот другой дед мой — Андрей не пошел в колхоз, который организовал дед Пантелей. Понимаете?», — завершил рассказ первый президент СССР.
Ранее Горбачев ответил на упрек главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу «незаслуженной» Нобелевской премии мира.
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