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Штаб Тарасенко обвинил соперников в подкупе избирателей
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Штаб Тарасенко обвинил соперников в подкупе избирателей Приморья на 40 млн рублей 

ТАСС + ещё 37 5 часов назад
Фото: ТАСС
Представители избирательного штаба действующего главы Приморья Андрея Тарасенко располагают информацией, что штаб кандидата в губернаторы от КПРФ Андрея Ищенко потратил около 40 млн рублей на подкуп избирателей, заявил журналистам в понедельник первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Игорь Хрущев.
В воскресенье в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 97,87% протоколов второго тура, по данным ЦИК, у Тарасенко было 47,11% голосов, у Ищенко — 50,37%. После обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%. В штабе кандидата от "Единой России" при этом заявили о покупке 24 тыс. голосов в пользу Ищенко.
"Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход. О том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей", — сказал Хрущев.
По его словам, в подтверждение этого имеются аудио— и видеозаписи, а также фото. По каждому факту были поданы жалобы в избирательную комиссию.
По итогам единого дня голосования в Приморье был назначен второй тур выборов, так как ни один из кандидатов не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%.
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