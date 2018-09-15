Порошенко рассказал о «победе над Россией»

По его словам, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом действует больше года.

Он также добавил, что доля ЕС в экспорте приближается к 50%.

Порошенко подчеркнул, что это компенсирует потери Украины, которые якобы связаны с Россией.

Ранее сообщалось, что Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой Москве».