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Порошенко рассказал о «победе над Россией»
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Порошенко рассказал о «победе над Россией» 

Газета.Ru + ещё 26 10 часов назад
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом действует больше года.
Он также добавил, что доля ЕС в экспорте приближается к 50%.
Порошенко подчеркнул, что это компенсирует потери Украины, которые якобы связаны с Россией.
Ранее сообщалось, что Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой Москве».
По его словам, закрепление в конституции Украины курса на вступление в НАТО является поводом «лишний раз помахать ручкой Москве».
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