Гройсман отказался возглавить Украину после Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сказал на форуме YES («Ялтинская европейская стратегия»). Конференция украинских и иностранных политиков проходит в Киеве.

«Что касается президентских выборов: в мои планы это не входит», — сказал Гройсман.

Ранее выдвигать свою кандидатуру на должность главы государства отказался мэр Киева Виталий Кличко

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.