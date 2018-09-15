Гройсман отказался возглавить Украину после Порошенко 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сказал на форуме YES («Ялтинская европейская стратегия»). Конференция украинских и иностранных политиков проходит в Киеве.
«Что касается президентских выборов: в мои планы это не входит», — сказал Гройсман.
Ранее выдвигать свою кандидатуру на должность главы государства отказался мэр Киева Виталий Кличко.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
После избрания нового лидера страны Украине предстоит выработать новую стратегию мира. Об этом в рамках форума YES объявила экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.