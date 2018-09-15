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Пушков прокомментировал слова Кучмы о ситуации на Украине
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Пушков прокомментировал слова Кучмы о ситуации на Украине 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова второго президента Украины Леонида Кучмы о ситуации в стране. Об этом сенатор написал в своем твиттере.
По словам Кучмы, ситуация, в которой у политической элиты нет единого взгляда на курс развития страны, является ужасной. Пушков отметил точность этих слов.
"Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку", — написал сенатор.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев «переиграл» Москву за счет соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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