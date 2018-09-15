Пушков прокомментировал слова Кучмы о ситуации на Украине

По словам Кучмы, ситуация, в которой у политической элиты нет единого взгляда на курс развития страны, является ужасной. Пушков отметил точность этих слов.

"Пока Запад делает вид, что Украина борется за свободу и демократию, ее экс-президент Кучма назвал происходящее емким словом «ужас». В точку", — написал сенатор.