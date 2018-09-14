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Помпео раскритиковал предшественника на посту за встречи с иранскими политиками
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Помпео раскритиковал предшественника на посту за встречи с иранскими политиками 

Газета.Ru + ещё 3 16 часов назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал своего предшественника на посту Джона Керри за встречу с иранскими политиками. Об этом сообщает Reuters.
По словам Помпео, бывший руководитель Госдепа своими действиями подрывает политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.
"То, что сделал секретарь Керри, беспрецедентно и неприлично. Это противоречит тому, что сейчас представляет собой политика Соединенных Штатов, которую проводит нынешний президент. Это за пределами допустимого", — подчеркнул Помпео.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страны Европы не противодействуют «террористическому режиму» в Тегеране.
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