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Захарова отреагировала на публикацию Bellingcat о данных Петрова и Боширова
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Захарова отреагировала на публикацию Bellingcat о данных Петрова и Боширова 

Москва24 16 часов назад
Фото: Москва24
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на публикацию проекта Bellingcat о данных паспортов подозреваемых по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.
Она задалась вопросом о том, почему эти данные появились только сегодня, хотя про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. «И все это время никаких „баз данных“ не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись», — написала дипломат в своем Facebook.
Кроме того, представитель ведомства выразила недоумение тем фактом, что порталу проще взломать базу данных российского ведомства, чем получить реальные доказательства вины Боширова и Петрова.
Ранее сообщалось, что паспорта Петрова и Боширова в ФМС якобы меняли с некой пометкой «С. С.», что проект Bellingcat интерпретировал как «совершенно секретно». При этом указывалось, что при смене документов имена в старом и новом паспортах совпадали.
Ранее в дипломатическом ведомстве Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по «делу Скрипаля» является очередным примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к инциденту в Солсбери, появились на телеканале RT. Они сообщили, что приехали в город в качестве туристов, по совету друзей.
В Лондоне утверждают, что оба мужчины работают на ГРУ, звучали также предположения о том, что их имена вымышленные.
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