Захарова отреагировала на публикацию Bellingcat о данных Петрова и Боширова

Она задалась вопросом о том, почему эти данные появились только сегодня, хотя про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. «И все это время никаких „баз данных“ не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись», — написала дипломат в своем Facebook.

Кроме того, представитель ведомства выразила недоумение тем фактом, что порталу проще взломать базу данных российского ведомства, чем получить реальные доказательства вины Боширова и Петрова.

Ранее сообщалось, что паспорта Петрова и Боширова в ФМС якобы меняли с некой пометкой «С. С.», что проект Bellingcat интерпретировал как «совершенно секретно». При этом указывалось, что при смене документов имена в старом и новом паспортах совпадали.

Ранее в дипломатическом ведомстве Великобритании заявили, что интервью подозреваемых по «делу Скрипаля» является очередным примером «запутывания вопроса и лжи» со стороны России. Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к инциденту в Солсбери, появились на телеканале RT . Они сообщили, что приехали в город в качестве туристов, по совету друзей.