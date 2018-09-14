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КНДР отрицает обвинения США в кибератаках
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КНДР отрицает обвинения США в кибератаках 

ТВ Центр 17 часов назад
В министерстве иностранных дел КНДР отвергли обвинения Соединенных Штатов в организации кибератак, передает "Интерфакс".
"Фарс с обвинениями со стороны США не является ничем иным, кроме как злостной клеветой и очередной кампанией по дискредитации, полной лжи и фальсификаций и направленной против КНДР", — заявил представитель МИД Северной Кореи.
Он добавил, что власти КНДР выступают за полное обеспечение кибербезопасности, для чего предпринимаются все необходимые шаги.
Ранее министерство финансов США внесло в черные списки компанию и физическое лицо, которые, по данным американских властей, связаны с инициированными правительством КНДР кибератаками.
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