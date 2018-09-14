МИД ответил Госдепу на предложение об инспекциях на химобъектах в России

Как напоминает РИА Новости , днём ранее в Госдепартаменте заявили, что Соединённые Штаты могут отказаться от «жёсткого пакета санкций» против России по делу Скрипалей, если власти нашей страны допустят американских инспекторов на химические объекты. По словам Захаровой, Москва не станет реагировать на ультиматумы, которые выходят за рамки Конвенции о запрещении химического оружия. Согласно документу, такие инспекции регулярно проводит Организация по запрещению химоружия. Дипломат также призвала США избавиться от собственного химического арсенала.