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СМИ: В ЕАЭС прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран
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СМИ: В ЕАЭС прорабатывают вопрос о совместном введении экономических мер против третьих стран 

RT на русском 18 часов назад
Как заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, инициатором является российская сторона.
«Пока мы не говорим про конкретные меры, а только говорим про возможность наличия у Союза такого инструмента в принципе», — уточнила она.
По её словам, пока в общем системном плане обсуждается возможность введения коллективных мер в случае ущемления экономических интересов одного из участников ЕАЭС.
Со своей стороны, источник, близкий к комиссии, сказал, что в первую очередь речь идёт о совместном увеличении пошлин на товары страны, ущемившей интересы одного из участников союза.
Ранее телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьёв в беседе с ФАН оценил заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.
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