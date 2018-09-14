Россия не будет реагировать на требования США о дополнительных инспекциях по химоружию

"Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО [Конвенции по запрещению химического оружия] требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены", — приводятся слова Захаровой на сайте российского дипломатического ведомства.