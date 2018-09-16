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Британия отложит санкции против России до «Брекзита»
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Британия отложит санкции против России до «Брекзита» 

BFM.RU + ещё 2 55 минут назад
Фото: Реальное время
Великобритания не введет санкции против России в связи с отравлением Скрипалей до «Брекзита», об этом пишет газета The Telegraph.
Издание ссылается на замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Он пояснил, что речь идет о поправке Магнитского, которую парламент принял в мае этого года. Поправка не начнет действовать до тех пор, пока Великобритания не выйдет из ЕС. Это позволит Лондону создать совершенно новый режим санкций, который заработает после «Брекзита».
Официально, Британия выходит из ЕС в марте 2019 года, затем еще год будет действовать переходный период.
Поправка Магнитского позволит замораживать активы, запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
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