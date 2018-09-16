Британия отложит санкции против России до «Брекзита»

Издание ссылается на замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса . Он пояснил, что речь идет о поправке Магнитского, которую парламент принял в мае этого года. Поправка не начнет действовать до тех пор, пока Великобритания не выйдет из ЕС . Это позволит Лондону создать совершенно новый режим санкций, который заработает после «Брекзита».

Официально, Британия выходит из ЕС в марте 2019 года, затем еще год будет действовать переходный период.

Поправка Магнитского позволит замораживать активы, запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.