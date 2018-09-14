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Британия намерена добиваться ужесточения санкций против России
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Британия намерена добиваться ужесточения санкций против России 

РИА Новости + ещё 1 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, а также намерена добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении России, подтвердил замглавы британского МИД Алан Данкан.
Ранее, 6 сентября, на заседании СБ ООН постпред Британии заявила, что Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новыми данными по делу об отравлении в Солсбери. Лондон будет добиваться введения новых санкций ЕС.
"Мы приветствуем тот факт, что поддержанный ЕС в июне новый пакет мер…, включает новый санкционный режим, связанный с применением химического оружия. Мы продолжим стремиться к скорейшей его реализации. Мы также будем добиваться нового санкционного режима для тех, кто несет ответственность за кибератаки, серьезное нарушение прав человека, а также будем добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России", — говорится в полученном РИА Новости письме замминистра, направленном в парламент страны.
При этом Данкан напомнил, что принятый весной 2018 года закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, пока еще не применяется, а все санкционное давление Лондона на Британию оказывается через ЕС.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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