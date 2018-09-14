Британия намерена добиваться ужесточения санкций против России

Ранее, 6 сентября, на заседании СБ ООН постпред Британии заявила, что Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новыми данными по делу об отравлении в Солсбери. Лондон будет добиваться введения новых санкций ЕС.

"Мы приветствуем тот факт, что поддержанный ЕС в июне новый пакет мер…, включает новый санкционный режим, связанный с применением химического оружия. Мы продолжим стремиться к скорейшей его реализации. Мы также будем добиваться нового санкционного режима для тех, кто несет ответственность за кибератаки, серьезное нарушение прав человека, а также будем добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России", — говорится в полученном РИА Новости письме замминистра, направленном в парламент страны.

При этом Данкан напомнил, что принятый весной 2018 года закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, пока еще не применяется, а все санкционное давление Лондона на Британию оказывается через ЕС.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.