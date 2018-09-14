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Россия отказалась реагировать на требования США по инспекциям химобъектов
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Россия отказалась реагировать на требования США по инспекциям химобъектов
РИА Новости
19 часов назад
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Фото:
РИА Новости
РФ
НЕ НАМЕРЕНА ВЫПОЛНЯТЬ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИЛИ ДАЖЕ РЕАГИРОВАТЬ НА НЕЛЕГИТИМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ США ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИНСПЕКЦИЯМ ХИМОБЪЕКТОВ —
МИД
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