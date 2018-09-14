Ещё
Волкер обсудил с украинской оппозицией ситуацию в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер обсудил с украинской оппозицией ситуацию в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер обсудил с лидером партии «Оппозиционный блок» Юрием Бойко и зампредседателя фракции оппозиции в Раде Сергеем Левочкиным ситуацию в Донбассе.
«Стороны обсудили проблемы, связанные с необходимостью улучшения ситуации в Донбассе, вопросы двухстороннего сотрудничества США и Украины, а также вопросы внутренней политики в контексте приближающихся выборов», — сообщили в партии, передает ТАСС.
Волкер также провел встречу с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Впресс-службе партии отметили, что он заверил Тимошенко в дальнейших усилиях США по восстановлению «территориальной целостности Украины» и содействию миру на востоке страны.
Спецпредставитель США также заявил, что выборы в республиках Донбасса являются нелегитимными и нарушающими логику минского процесса.
Ранее в пятницу Волкер заявил, что украинские власти делают недостаточно для соотечественников, живущих в Донбассе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Горбачев удивился тому, что его не любят Россия наотрез отказалась выполнять требование США для невведния «жестких санкций» Стало известно о приватном разговоре Путина и Абэ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение