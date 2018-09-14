Волкер обсудил с украинской оппозицией ситуацию в Донбассе

«Стороны обсудили проблемы, связанные с необходимостью улучшения ситуации в Донбассе, вопросы двухстороннего сотрудничества США и Украины, а также вопросы внутренней политики в контексте приближающихся выборов», — сообщили в партии, передает ТАСС

Волкер также провел встречу с лидером фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко . Впресс-службе партии отметили, что он заверил Тимошенко в дальнейших усилиях США по восстановлению «территориальной целостности Украины» и содействию миру на востоке страны.

Спецпредставитель США также заявил, что выборы в республиках Донбасса являются нелегитимными и нарушающими логику минского процесса.

Ранее в пятницу Волкер заявил, что украинские власти делают недостаточно для соотечественников, живущих в Донбассе.