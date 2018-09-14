Белый дом отрицает связь между победой Трампа и признанием Манафорта

"Это абсолютно не связано с президентом или его победной президентской кампанией 2016 года", — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что его решение сотрудничать со специальным прокурором по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы «абсолютно не связано» с этими событиями.

Ранее сообщалось, что Манафорт признал вину по «российскому делу».