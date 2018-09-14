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Белый дом отрицает связь между победой Трампа и признанием Манафорта
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Белый дом отрицает связь между победой Трампа и признанием Манафорта 

Газета.Ru + ещё 5 20 часов назад
Признание бывшим руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом своей вины по двум пунктам обвинения в преступном сговоре никак не связано с победой главы государства на выборах в 2016 году, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
"Это абсолютно не связано с президентом или его победной президентской кампанией 2016 года", — сказала Сандерс.
Она подчеркнула, что его решение сотрудничать со специальным прокурором по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы «абсолютно не связано» с этими событиями.
Ранее сообщалось, что Манафорт признал вину по «российскому делу».
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