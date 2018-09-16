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Трамп предсказал падение рейтинга из-за России
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Трамп предсказал падение рейтинга из-за России 

Lenta.ru + ещё 38 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американский президент Дональд Трамп предположил, на сколько пунктов упал его рейтинг накануне промежуточных выборов из-за «российского дела». Об этом он написал в аккаунте Twitter.
«В то время как мой (наш) рейтинг хорош из-за лучшей за всю историю экономики, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, показатели были бы на 25 пунктов выше!» — написал глава государства. Он добавил, что спецпрокурор Роберт Мюллер и «17 разгневанных демократов» используют расследование по «российскому делу», чтобы навредить республиканцам на промежуточных выборах.
По данным сайта FiveThirtyEight, деятельность Трампа одобряют 39,9 процентов американцев, в то время как не доверяют политику 53,7 процентов населения США. Рейтинг одобрения на данном этапе первого президентского срока ниже, чем у других президентов, начиная с Гарри Трумана, отмечает издание.
С 2017 года дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году расследует спецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.
12 сентября стало известно, что Трамп планирует подписать указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. Санкции коснутся лиц, компаний и стран, обвиняемых в попытке повлиять на выборы с помощью кибератак или других средств. В июле американский лидер предупреждал, что Москва предпримет попытки вмешаться в промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочные обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
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