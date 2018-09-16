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Трамп назвал «охоту на ведьм» вокруг России пагубной для США
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Трамп назвал «охоту на ведьм» вокруг России пагубной для США 

Российская Газета + ещё 31 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Расследование «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году является пагубным для самих Соединенных Штатов. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в Twitter.
"Незаконная охота на ведьм (спецпрокурора Роберта) Мюллера продолжается, и он ищет преступление. Сговора с Россией никогда не было", — заявил глава Белого дома.
Президент-республиканец отметил, что демократы теперь «ищут все, что им только удастся найти». «Очень несправедливо и плохо для страны, — указал глава государства. Кроме того, это запрещено законом».
Американские спецслужбы инкриминируют Москве вмешательство в избирательный процесс в 2016 году. Расследование этого дела с мая прошлого года ведет Мюллер. Он же выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с РФ.
Москва неоднократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
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