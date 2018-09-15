Сделка с Мюллером: Манафорт лишился имущества почти на $22 миллиона

По их данным, речь идет о домах и квартирах в престижных районах штата Нью-Йорк и города с тем же названием. Так, Манафорт владеет двумя объектами в районе Сохо Манхэттена (4,1 миллиона и 3,1 миллиона долларов), домом в Бруклине (в 4,1 миллиона долларов), апартаментами в небоскребе Trump Tower на Пятой авеню (3 миллиона долларов). В список попал также большой дом в Хэмптонс на Лонг-Айленде (7,3 миллиона долларов).

Вместе с тем журналисты уточняют, что это рыночная стоимость недвижимости Манафорта, как ее оценивают риелторы. Местные же органы власти, как правило, оценивают объекты недвижимости дешевле.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США в минувшую пятницу, 14 сентября. Он, в частности, признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре для воспрепятствования правосудию, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.