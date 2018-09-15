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NBC: Манафорт уступил властям США права собственности на недвижимость стоимостью $21,7 млн
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NBC: Манафорт уступил властям США права собственности на недвижимость стоимостью $21,7 млн 

ТАСС + ещё 16 19 минут назад
Фото: Newsru.com
НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, заключив сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, отказался в пользу государства от прав собственности на недвижимость общей стоимостью $21,7 млн Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC.
Речь идет о подлежащих конфискации государством домах и квартирах в наиболее престижных районах Нью-Йорка и одноименного штата, уточняет телекомпания, обратившаяся за справкой к специалистам риелторского сайта Zillow.com. Они оценили два объекта недвижимости Манафорта в районе Сохо Манхэттена в $4,1 млн и $3,1 млн, дом в Бруклине — в $4,1 млн, а апартаменты в небоскребе «Трамп тауэр» на Пятой авеню — в $3 млн У экс-главы штаба Трампа также имеется большой дом в Хэмптонс (Лонг-Айленд) стоимостью $7,3 млн  NBC поясняет, что данные оценки отражают рыночную стоимость объектов недвижимости, которая, как правило, выше расчетов органов власти на местах. Например, если отталкиваться от данных Zillow.com, то дома и квартиры Манафорта только в пределах города Нью-Йорк стоят $14,4 млн, а в листинге властей мегаполиса — $6,3 млн  В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.
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