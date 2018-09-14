Ещё
Скотленд-Ярд не стал комментировать тему возможного обращения к России по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скотленд-Ярд не стал комментировать тему возможного обращения к России по «делу Скрипалей» 

ТАСС 20 часов назад
ЛОНДОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Скотленд-Ярд отказался комментировать возможность обращения британского следствия к России для допроса россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в столичной полиции.
"Следствие продолжается, и в этой связи было бы неуместно обсуждать какие-то определенные версии", — сказали в полиции.
Отказались предоставить корреспонденту ТАСС комментарий и в британском МИД, сославшись на то, что следствием занимается полиция. При этом в Форин оффисе процитировали заявление замглавы ведомства Алана Данкана. «Если эти два подозреваемых (Петров и Боширов — прим. ТАСС) готовы отвечать на вопросы российского телевидения, пусть они приедут сюда и ответят на более пытливые вопросы по поводу того, что, как нам известно, они сделали», — привели в МИД слова замминистра.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли британские следователи приехать в Россию для допроса россиян Петрова и Боширова, сказал, что Россия готова рассмотреть запрос Великобритании о содействии в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, произошедшее в Солсбери в марте этого года. Он добавил при этом, что Лондон отказывается от такого сотрудничества.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
ТАСС: последние новости
Захарова: группа Bellingcat под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб Лавров: Гаага не передавала Москве данных о "российских шпионах" Лавров предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение