Скотленд-Ярд не стал комментировать тему возможного обращения к России по «делу Скрипалей»

ЛОНДОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Скотленд-Ярд отказался комментировать возможность обращения британского следствия к России для допроса россиян Александра Петрова Руслана Боширова , которых Лондон подозревает в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в столичной полиции. "Следствие продолжается, и в этой связи было бы неуместно обсуждать какие-то определенные версии", — сказали в полиции. Отказались предоставить корреспонденту ТАСС комментарий и в британском МИД , сославшись на то, что следствием занимается полиция. При этом в Форин оффисе процитировали заявление замглавы ведомства Алана Данкана. «Если эти два подозреваемых (Петров и Боширов — прим. ТАСС) готовы отвечать на вопросы российского телевидения, пусть они приедут сюда и ответят на более пытливые вопросы по поводу того, что, как нам известно, они сделали», — привели в МИД слова замминистра. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, могут ли британские следователи приехать в Россию для допроса россиян Петрова и Боширова, сказал, что Россия готова рассмотреть запрос Великобритании о содействии в расследовании покушения на Сергея Юлию Скрипаль , произошедшее в Солсбери в марте этого года. Он добавил при этом, что Лондон отказывается от такого сотрудничества. По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. 5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.