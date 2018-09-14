Лавров отреагировал на высылку «российских шпионов»

Правительство Нидерландов не передавало Москве информацию о каких-либо высланных "российских шпионах". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
"Вы сказали, что где-то в Нидерландах при помощи Швейцарии, Великобритании были арестованы и высланы какие-то два шпиона. Не могу предположить, что такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло бы остаться вне поля зрения СМИ, — сказал Лавров. — Если какие-то факты нам будут предъявлены, мы тогда сможем их комментировать".
"На днях появилась новость, что где-то в апреле в Риме был завербован некий сотрудник российского посольства, которому британские спецслужбы присвоили кличку "Апполон", видимо с учетом той роли, которая ему отводилась в действиях Ми-6, — продолжил глава МИД РФ. — Но никто из сотрудников в Риме никуда не пропадал".
"Такие вбросы в СМИ, стремление сделать СМИ инструментом своей неприглядной политики рассматривать всерьез не можем и не будем", — подчеркнул министр.