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Лавров: РФ и ФРГ подтвердили значимость проекта «Северный поток — 2»
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Лавров: РФ и ФРГ подтвердили значимость проекта «Северный поток — 2» 

ТАСС + ещё 2 21 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Германия подтвердили значимость проекта «Северный поток — 2» как важного направления энергетического сотрудничества. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
"Предметно обсудили комплекс вопросов, который связан с энергетическим взаимодействием. Подтвердили поддержку проекта «Северный поток — 2», который носит коммерческий характер и осуществление которого реально укрепит энергобезопасность европейского континента", — указал Лавров.
Ранее Маас подверг критике позицию США по «Северному потоку — 2», указывая на неприемлемость попыток оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций. Он подчеркнул, что экстерриториальные ограничительные меры Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают германские компании.
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