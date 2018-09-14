Лавров: РФ и ФРГ подтвердили значимость проекта «Северный поток — 2»

БЕРЛИН, 14 сентября. / ТАСС /. Россия Германия подтвердили значимость проекта «Северный поток — 2» как важного направления энергетического сотрудничества. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Предметно обсудили комплекс вопросов, который связан с энергетическим взаимодействием. Подтвердили поддержку проекта «Северный поток — 2», который носит коммерческий характер и осуществление которого реально укрепит энергобезопасность европейского континента", — указал Лавров.

Ранее Маас подверг критике позицию США по «Северному потоку — 2», указывая на неприемлемость попыток оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций. Он подчеркнул, что экстерриториальные ограничительные меры Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают германские компании.