Москва готова к серьезному разговору с Лондоном по делу Скрипалей

Сергей Лавров. Москва готова провести с Лондоном серьезный разговор по делу Скрипалей, но он не может строиться на основе принципа Highly Likely (весьма вероятно — ред.), завил глава российского МИД

Германии , тем временем, заявили, что верят предоставленным Великобританией сведениям. «Берлин находится в тесном контакте с Лондоном по делу Скрипалей, получил много информации и не имеет оснований сомневаться в ней», — отметил глава МИД страны Хайко Маас.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью нервно-паралитического вещества А234.

После инцидента Лондон заявил, что к покушению причастна Россия. Никаких доказательств этого представлено не было, а в документах все подозрения были озвучены с формулировкой highly likely. Именно на нее и сослался в своей речи Сергей Лавров. Даже после подтверждения типа использованного при отравлении вещества, эксперты не смогли доказать, что яд был произведен на территории РФ.

После этого по делу не поступало никакой официальной информации, пока 5 сентября Скотленд-Ярд опубликовал фотографии российских граждан Александра Петрова Руслана Боширова , назвав их подозреваемыми. В Лондоне утверждают, что оба мужчины — сотрудники ГРУ. Эти данные уже опровергали российские власти, родственница Скрипалей и сами подозреваемые, давшие интервью СМИ.

В МИД Великобритании негативно отреагировали на заявления россиян. Представители ведомства заявили, что рассказ Петрова и Боширова является очередным примером «запутывания вопроса и лжи со стороны России».