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Лавров пригрозил Киеву «катастрофой» в случае нападения на Донбасс
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Лавров пригрозил Киеву «катастрофой» в случае нападения на Донбасс 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе, это станет катастрофой для украинского народа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Слова Лаврова передает РИА «Новости».
Маас со своей стороны заявил, что Германия привержена работе в рамках минского процесса по урегулированию на Украине. Он призвал установить в Донбассе долгосрочное перемирие, которое должно соблюдаться всеми сторонами конфликта, передает ТАСС.
«Замены для минского процесса нет», — добавил Маас.
Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате».
Ранее бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявлял, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».
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