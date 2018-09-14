Лавров пригрозил Киеву «катастрофой» в случае нападения на Донбасс 

Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе, это станет катастрофой для украинского народа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Слова Лаврова передает РИА «Новости».
Маас со своей стороны заявил, что Германия привержена работе в рамках минского процесса по урегулированию на Украине. Он призвал установить в Донбассе долгосрочное перемирие, которое должно соблюдаться всеми сторонами конфликта, передает ТАСС.
«Замены для минского процесса нет», — добавил Маас.
Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате».
Ранее бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко заявлял, что если Киев решится на попытку вернуть Донбасс силой, то «на этом Украина закончится».