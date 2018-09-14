Лавров пригрозил Киеву «катастрофой» в случае нападения на Донбасс

Россия предостерегает от силового сценария в Донбассе, это станет катастрофой для украинского народа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Маас со своей стороны заявил, что Германия привержена работе в рамках минского процесса по урегулированию на Украине. Он призвал установить в Донбассе долгосрочное перемирие, которое должно соблюдаться всеми сторонами конфликта, передает ТАСС

«Замены для минского процесса нет», — добавил Маас.

Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча в «нормандском формате».