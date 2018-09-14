РФ предостерегла Украину по Донбассу

Россия предостерегла от силового сценария в Донбассе

"Мы подробно рассмотрели ситуацию на Украине. Мы едины в том, что минским договоренностям нет альтернативы. О том, как двигаться к их практической реализации сейчас идет конкретной разговор на уровне помощников лидеров стран "нормандского формата", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время в этом формате, а также в контактной группе смогут быть позитивные подвижки.