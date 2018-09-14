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РФ предостерегла Украину по Донбассу
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Россия предостерегла от силового сценария в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия предостерегает от силового решения конфликта в Донбассе, который может стать катастрофой для украинского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подробно рассмотрели ситуацию на Украине. Мы едины в том, что минским договоренностям нет альтернативы. О том, как двигаться к их практической реализации сейчас идет конкретной разговор на уровне помощников лидеров стран "нормандского формата", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
Он выразил надежду на то, что в ближайшее время в этом формате, а также в контактной группе смогут быть позитивные подвижки.
"Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что реально может подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами", — подчеркнул глава российского МИД.
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