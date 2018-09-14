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Госдеп пообещал серьезные санкции за «солсберийских туристов»
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Госдеп пообещал серьезные санкции за «солсберийских туристов» 

Инвест-Форсайт 22 часа назад
Фото: Инвест-Форсайт
Солсберийский собор. Roger W | Flickr
Госдепартамент США анонсировал второй, более «серьезный» раунд санкций против России в ответ на химическую атаку в Великобритании, сообщает Bloomberg.
Об этом заявила помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх, выступая в Конгрессе. Она пояснила, что новые меры будут включать банковские санкции, а также поиск и блокировку активов, связанных с властями России. По ее словам, Россия не предоставила США достоверных доказательств того, что она не будет снова использовать запрещенное химическое оружие.
При этом члены Конгресса посетовали на то, что президент США Дональд Трамп слишком медленно налагает санкции на Россию, поскольку для него важно улучшение отношений с президентом Владимиром Путиным.
США еще в прошлом месяце объявили о намерениях наказать Кремль за покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Первая волна санкций вступила в силу 22 августа. Россия в свою очередь отрицает, что она стоит за нападением на Скрипалей. При этом российские власти пообещали ответить на санкции, однако пока не выбрали конкретные меры.
Нынешнее заявление Госдепа прозвучало сразу после того, как граждане России Руслан Боширов и Александр Петров, которых Англия обвиняет в атаке на Скрипалей, дали интервью прокремлевскому медиаменеджеру Маргарите Симоньян, заявив, что они просто туристы, которые хотели посмотреть на древний английский собор в Солсбери.
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