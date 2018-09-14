Лавров рассказал об условиях оплаты Россией взноса в бюджет Совета Европы

"Как только вернутся все к основам устава Совета Европы, как только наша парламентская делегация будет восстановлена в своих правах без всяких изъятий, так тут же мы заплатим все, что должны Совету Европы, эта позиция остается в силе", − сказал он, передает РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что лишение прав любой делегации «является грубейшим нарушением основополагающего принципа функционирования ПАСЕ».

Ранее в сентябре постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия не планирует выходить из Совета Европы, так как эта площадка важна для реализации национальных интересов страны.

В 2014 году из-за ситуации с Крымом делегацию РФ лишили права голоса в ПАСЕ. Москва отказалась участвовать в сессиях на таких условиях. В 2016 году Россия перестала направлять для делегации документы на аккредитацию. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.

Летом 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил во время летней сессии ПАСЕ в Страсбурге о необходимости России совершить взнос в бюджет организации, установив срок до 30 июня. Он заявил, что сделал «все от него зависящее, чтобы попытаться объяснить России необходимость выплачивать финансовый взнос».

Отсутствие взносов со стороны России вызвало финансовые трудности у организации, дефицит составил около 1,5 миллиона евро.