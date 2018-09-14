Ещё
Лавров отверг принцип «highly likely» в диалоге с Лондоном по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров отверг принцип «highly likely» в диалоге с Лондоном по делу Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва готова к серьезному разговору по делу об отравлении Скрипалей.
При этом министр отметил, что диалог не может состояться на основе принципа «highly likely», передает РИА «Новости».
Фразу «highly likely» ввела в политический словооборот британский премьер Тереза Мэй после «дела Скрипалей» еще в марте. Она утверждала, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок», а Москва, скорее всего (highly likely), ответственна за отравление. После выступления Мэй словосочетание быстро превратилось в мем.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Горбачев удивился тому, что его не любят Россия наотрез отказалась выполнять требование США для невведния «жестких санкций» Стало известно о приватном разговоре Путина и Абэ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение