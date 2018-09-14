Жириновский: долг Украины перед Россией намного превышает 3 млрд 

Украина должна России намного больше, чем три миллиарда долларов. Такое заявление сделал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
«Это долг лишь по одному кредиту, а сколько миллиардов они получили от России через огромные скидки на газ? Сколько они заработали на газовой трубе, которая идет по их территории? Ведь шантажировали всю Европу в 2010 году, когда воровали газ! А территория? В 1991 году Украина получила огромную территорию, включая десятки тысяч квадратных километров российской земли», — заявил Жириновский.
Он отметил, что Украина — банкрот, и никакой суд не заставит ее рассчитаться по долгам. Жириновский также предсказал дефолт на Украине после того, как Россия запустит «Северный поток — 2» и лишит ее газового дохода. По мнению главы ЛДПР, в таком случае Украина будет должна уже не только России, но и Евросоюзу, США и Всемирному банку.
Ранее стало известно, что Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией. В ответ на это глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.