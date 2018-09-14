Лавров: боевиков в Идлибе подпитывают из-за рубежа 

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине.
"То, что это просто люди, которые засели в Идлибе как в крепости, и хотят перемирия, это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа", — передает его слова "Интерфакс".
По словам министра, Идлиб остался единственным значимым очагом терроризма в Сирии. Боевики используют местных жителей в качестве живого щита. Лавров отметил, что террористы подмяли под себя большую часть вооруженной оппозиции. Кроме того, глава МИД заявил, что боевики регулярно пытаются наносить удары по подразделениям сирийской армии, а также по российской авиабазе Хмеймим.