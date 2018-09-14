Лавров назвал заявления США о «российском вмешательстве» вакханалией

"Мы видим ту вакханалию, которая наблюдается в США по поводу того, что якобы все беды американской политической системы связаны с российским вмешательством", — заявил министр в ходе пленарного заседания германо-российского форума.

Он отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер работает над расследованием больше года, сотни людей были опрошены.

"При таком количестве опрошенных подозреваемых или свидетелей очень трудно что-нибудь утаить. Американская система славится тем, что утечки в ней случаются мгновенно и чтобы ни единого факта, конкретного факта — подчеркну — не просто голословных обвинений, что некто из Санкт-Петербурга взломал сайт того или иного государственного учреждения США, а конкретного факта, не приводится", — добавил Лавров.

Он также заявил, что Москва предлагает американской стороне возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности.