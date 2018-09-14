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Лавров назвал заявления США о «российском вмешательстве» вакханалией
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Лавров назвал заявления США о «российском вмешательстве» вакханалией 

РИА Новости + ещё 3 14 сентября 2018
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вакханалией заявления Вашингтона о вмешательстве РФ в дела США.
"Мы видим ту вакханалию, которая наблюдается в США по поводу того, что якобы все беды американской политической системы связаны с российским вмешательством", — заявил министр в ходе пленарного заседания германо-российского форума.
Он отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер работает над расследованием больше года, сотни людей были опрошены.
"При таком количестве опрошенных подозреваемых или свидетелей очень трудно что-нибудь утаить. Американская система славится тем, что утечки в ней случаются мгновенно и чтобы ни единого факта, конкретного факта — подчеркну — не просто голословных обвинений, что некто из Санкт-Петербурга взломал сайт того или иного государственного учреждения США, а конкретного факта, не приводится", — добавил Лавров.
Он также заявил, что Москва предлагает американской стороне возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.
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