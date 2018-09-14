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Путин не собирается встречаться с Меркель, но переговорит с Эрдоганом
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Путин не собирается встречаться с Меркель, но переговорит с Эрдоганом 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшее время президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Однако российский президент встретится в понедельник со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет в Сочи. С Эрдоганом Путин планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, рассказал Песков. Предыдущая встреча российского и турецкого лидеров прошла 7 сентября в рамках трехстороннего саммита Россия-Иран-Турция в Тегеране.
Между тем, сирийскую тему Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности. Поднимались также темы международных контактов президента во время Восточного экономического форума и актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня.
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