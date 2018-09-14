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ЕС выделит Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
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ЕС выделит Украине €1 млрд макрофинансовой помощи 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Украина и Евросоюз подписали соглашение о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
"Президент Украины принял участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме €1 млрд", — сказано в заявлении.
Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом.
Он также охарактеризовал сотрудничество Украины с МВФ как «историю невыполненных обещаний».
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