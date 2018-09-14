Слуцкий надеется получить визу США для участия в Генассамблее ООН

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.

"Не думаю, чтобы США отказали в визе члену национальной делегации страны в ООН , потому что это уже ООН, а не США. Это уже подтачивает ООН и все, что связано с ее Генассамблеей, поэтому, думаю, что визы мы получим", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Политик добавил, что, по его мнению, это произойдет за несколько дней до Генассамблеи.