Слуцкий надеется получить визу США для участия в Генассамблее ООН 

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что он и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев получат американскую визу для участия в предстоящей Генассамблее ООН.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.
"Не думаю, чтобы США отказали в визе члену национальной делегации страны в ООН, потому что это уже ООН, а не США. Это уже подтачивает ООН и все, что связано с ее Генассамблеей, поэтому, думаю, что визы мы получим", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Политик добавил, что, по его мнению, это произойдет за несколько дней до Генассамблеи.