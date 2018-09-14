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Слуцкий надеется получить визу США для участия в Генассамблее ООН
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Слуцкий надеется получить визу США для участия в Генассамблее ООН 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что он и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев получат американскую визу для участия в предстоящей Генассамблее ООН.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке.
"Не думаю, чтобы США отказали в визе члену национальной делегации страны в ООН, потому что это уже ООН, а не США. Это уже подтачивает ООН и все, что связано с ее Генассамблеей, поэтому, думаю, что визы мы получим", — сказал Слуцкий на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Политик добавил, что, по его мнению, это произойдет за несколько дней до Генассамблеи.
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