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Лавров: Отношения РФ с ЕС остаются заложниками украинского кризиса
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Детали излишни: Украина больше не нужна России
Детали излишни: Украина больше не нужна России

Лавров: Отношения РФ с ЕС остаются заложниками украинского кризиса 

Российская Газета + ещё 3 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Развитие полномасштабного диалога между Москвой и Брюсселем невозможно без решения кризиса на Украине.
"Разумеется, осуществление масштабных планов (по сотрудничеству между РФ и ЕС — прим. «РГ») невозможно без общего оздоровления российско-еэсовских отношений, которые во многом остаются заложником украинского кризиса, а сам кризис остается таковым из-за киевских властей", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на российско-германском форуме.
Лавров также отметил, что в Европе можно наблюдать рост недовольных антироссийской политикой Запада, тех, кто «не желает, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам».
"Убежден, на базовом, содержательном уровне России и Евросоюзу предопределено сотрудничать друг с другом", — подчеркнул глава МИД РФ.
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