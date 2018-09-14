Лавров: Отношения РФ с ЕС остаются заложниками украинского кризиса

Развитие полномасштабного диалога между Москвой Брюсселем невозможно без решения кризиса на Украине

"Разумеется, осуществление масштабных планов (по сотрудничеству между РФ ЕС — прим. «РГ») невозможно без общего оздоровления российско-еэсовских отношений, которые во многом остаются заложником украинского кризиса, а сам кризис остается таковым из-за киевских властей", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на российско-германском форуме.

Лавров также отметил, что в Европе можно наблюдать рост недовольных антироссийской политикой Запада, тех, кто «не желает, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам».