Путина обеспокоила активность боевиков в Идлибе

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза России

"Президент проинформировал участников совещания о своих международных контактах, состоявшихся на полях ВЭФ. По результатам рабочих мероприятий Путина во Владивостоке также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития этого региона", — сказал Песков.

"Кроме того, продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба. Снова была выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населенном пункте и их дестабилизирующей активностью", — добавил он.

По его словам, обсуждались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

"Президент Путин и другие участники совещания также тепло поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения", — сообщил Песков.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.