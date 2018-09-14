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Лавров: Мы не готовы говорить о деле Скрипалей по принципу highly likely
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Лавров: Мы не готовы говорить о деле Скрипалей по принципу highly likely 

Российская Газета + ещё 12 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Москва готова к взаимодействию с Лондоном по так называемому делу Скрипалей и другим резонансным преступлениям с гражданами России в Великобритании, однако не приемлет принцип highly likely, который предпочитает Соединенное Королевство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.
"Мы по-прежнему готовы к серьезному разговору на основе международного права, а не на основе принципа highly likely, который уже стал притчей во языцех", — приводит его слова РИА Новости.
Лавров отметил, что на данный момент возможности рассматривать факты у России нет. Причем это касается отравления не только бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в ноябре 2006 года, а также убийства бизнесмена Николая Глушкова в марте 2018-го.
"Нет каких-либо фактов, которые можно было бы вразумительно рассматривать и обсуждать", — сообщил Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть, мы с самого начала и в случае с Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналам задействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции с Великобританией, в рамках конвенции Совета Европы и в последнем случае со Скрипалями в рамках конвенции по запрещению химического оружия", — подчеркнул российский министр.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что Берлин «заинтересован в расследовании этого дела», приветствовав желание всех сторон «обменяться имеющейся информацией».
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