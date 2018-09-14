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Лавров: Москва будет приветствовать разговор с Берлином по проблемам России и ЕС
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Лавров: Москва будет приветствовать разговор с Берлином по проблемам России и ЕС 

ТАСС + ещё 3 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Москва будет приветствовать инициативу Берлина начать предметный разговор по вопросам, которые остро стоят на повестке дня России и Европейского союза. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.
По его словам, Россия знает о той роли, которую Германия играет в ЕС, в Европе и в мировой политике. «От позиции Германии зависит немало, — отметил глава МИД РФ. — Мы будем только приветствовать, если Берлин без каких-либо предварительных условий, без каких-либо особых ожиданий на данном этапе проявит инициативу в том, чтобы начать предметный разговор по всем вопросам, которые отягощают российско-европейскую повестку дня».
Кибербезопасность является одной из важных тем в отношениях между Москвой и Берлином, однако диалог пока отложен по просьбе германской стороны, отметил также Лавров.
"Кибербезопасность стоит на повестке дня наших отношений с Германией, — отметил он. — На март этого года была намечена первая встреча рабочей группы по кибербезопасности. Она была отложена по просьбе германской стороны".
Глава МИД РФ не согласился с бытующим в германских политических кругах тезисом, согласно которому причина отсутствия нормального диалога с Москвой — недоверие к России. «Без диалога невозможно развеять сомнения и устранить недоверие», — подчеркнул он.
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