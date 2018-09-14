Лавров: Москва будет приветствовать разговор с Берлином по проблемам России и ЕС

По его словам, Россия знает о той роли, которую Германия играет в ЕС, в Европе и в мировой политике. «От позиции Германии зависит немало, — отметил глава МИД РФ . — Мы будем только приветствовать, если Берлин без каких-либо предварительных условий, без каких-либо особых ожиданий на данном этапе проявит инициативу в том, чтобы начать предметный разговор по всем вопросам, которые отягощают российско-европейскую повестку дня».

Кибербезопасность является одной из важных тем в отношениях между Москвой и Берлином, однако диалог пока отложен по просьбе германской стороны, отметил также Лавров.

"Кибербезопасность стоит на повестке дня наших отношений с Германией, — отметил он. — На март этого года была намечена первая встреча рабочей группы по кибербезопасности. Она была отложена по просьбе германской стороны".

Глава МИД РФ не согласился с бытующим в германских политических кругах тезисом, согласно которому причина отсутствия нормального диалога с Москвой — недоверие к России. «Без диалога невозможно развеять сомнения и устранить недоверие», — подчеркнул он.