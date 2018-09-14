Выступление Лаврова на заседании германо-российского форума. Видеотрансляция

Глава МИД РФ выступает на заседании германо-российского форума по теме «Интеграционные процессы в Большой Евразии, перспективы построения общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока».

Во время визита в Берлин Лавров проведет переговоры с германским коллегой Хайко Маасом, в ходе которых рассмотрит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, минские соглашения, урегулирование в Сирии и двусторонние отношения.

Кроме того, Лавров и Маас примут участие в церемонии закрытия российско-германского перекрестного Года региональных и муниципальных партнерств.