Слуцкий объяснил появление «дела Скрипалей» 

Оппоненты России «вцепились в дело Скрипалей» ради того, чтобы исказить образ страны в мире. Эта технология используется уже не в первый раз, указал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Москве.
«Нападение Михаила Саакашвили на Цхинвал, возвращение Крыма в родную гавань, а теперь и дело Скрипалей — всё это становится инструментом деформации нашего образа в мире», — сказал Слуцкий, комментируя обвинения Великобритании в адрес Москвы в отравлении экс-сотрудника спецслужб и его дочери.
Он также прокомментировал вышедшее накануне интервью Маргариты Симоньян с подозреваемыми в отравлении Александром Петровым и Русланом Бошировым, которое на Западе сочли постановочным. По мнению Слуцкого, даже «самое удачное интервью было бы объявлено фейком», поскольку это соответствует информационной кампании по очернению России.
Необходимо противостоять информационной кампании, указал Слуцкий, подчеркнув, что «неубедительность построений со Скрипалями — налицо».
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их пытались убить веществом, произведённым в России. Москва обвинения отрицает.
5 сентября прокуратура Великобритании распространила фотографии двух обвиняемых в покушении на бывшего офицера ГРУ и его дочь нервно-паралитическим веществом «Новичок». Были обнародованы имена предполагаемых преступников и часть их паспортных данных.