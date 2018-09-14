Ещё
Рособрнадзор: лицензирование крымских школ завершится до конца сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рособрнадзор: лицензирование крымских школ завершится до конца сентября 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лицензирование крымских школ завершится до конца сентября 2018 года, сообщил начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко.
"Этот процесс (лицензирования крымских школ — ред.) завершен на 99,9%. Насколько я помню, там осталось то ли три, то ли четыре школы, которые еще не получили лицензию, находятся в процессе… процесс завершат в этом месяце", — сообщил Семченко журналистам в пятницу.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Последние новости
Петров и Боширов рассказали, как живут и чем зарабатывают на жизнь Трамп неожиданно подписал указ, выгодный для России Британия ответила на заявление Путина по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали373
Крымскому мосту предрекли разрушение514
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста463
Назван инициатор дуэли Золотова458
Карательный отряд зэков держал в страхе всю зону11
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение