Рособрнадзор: лицензирование крымских школ завершится до конца сентября

"Этот процесс (лицензирования крымских школ — ред.) завершен на 99,9%. Насколько я помню, там осталось то ли три, то ли четыре школы, которые еще не получили лицензию, находятся в процессе… процесс завершат в этом месяце", — сообщил Семченко журналистам в пятницу.