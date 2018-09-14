Данные о нарушении законов Петровым и Бошировым отсутствуют, заявил Песков

Петров и Боширов в четверг в интервью RT и Sputnik рассказали, что делали в Солсбери 4 марта, где работают и как изменилась их жизнь после выдвинутых обвинений.

"Здесь не вопрос, на пользу это (интервью) России или не на пользу. Британская сторона назвала двух российских граждан и обвинила их в причастности к этому происшествию. Два российских гражданина объявились, собственно, президент на форуме (ВЭФ) сказал, что их установили, посмотрели, кто они такие. Это действительно было", — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, полезно ли для России интервью Петрова и Боширова.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что правоохранители не предпринимали в отношении них каких-либо действий, поскольку для этого нет оснований.

"Никаких действий в отношении них не предпринималось, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории Российской Федерации. И нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «дело не в том, в интересах это России или нет то, что они появились».

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.