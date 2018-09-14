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Путин проведет совещание Совбеза
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Путин проведет совещание Совбеза 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание Совета безопасности РФ, обсудит среди прочего международную повестку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня президент имеет в виду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание. Вопросов много, вы знаете, что у президента были международные контакты на полях Дальневосточного форума и много вопросов, связанных с Дальним Востоком, обсуждалось. Поэтому тем накопилось много, и сегодня будет это оперативное совещание проведено", — сказал Песков журналистам.
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