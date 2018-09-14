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Россия рассмотрит вопрос помощи Лондону в деле Скрипалей при запросе
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Россия рассмотрит вопрос помощи Лондону в деле Скрипалей при запросе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. РФ в случае запроса от Британии помощи в расследовании «дела Скрипалей» рассмотрит его в строгом соответствии с законодательством, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двустороними документами, и международным законодательством. Безусловно, в случае поступления такого официального обращения из Лондона оно будет в строгом соответствии с законодательством рассматриваться российской стороной, это в обязательном порядке", — сказал он, отвечая на вопрос о реакции РФ, если от правоохранительных органов Англии поступит просьба допросить подозреваемых по делу Александра Петрова и Руслана Боширова.
Песков отметил, что Россия с самого начала подчеркивала свое желание и свою заинтересованность в сотрудничестве с целью выяснения обстоятельств происшествия в Солсбери.
"Я хочу вам это напомнить и прошу вас это не забывать. С самого начала британская сторона достаточно жестко отказалась от такого взаимодействия и сотрудничества. С тем пор каких-либо изменений в позиции наших британских визави мы не наблюдаем", — добавил он.
"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что мы сами не знаем, будет или не будет (обращение. — Прим. ред.), какое будет обращение. Пока мы сами знаем, что Британия от этого отказывается. Не далее как, наверное, в начале этой недели мы слышали официальное заявление из Лондона о том, что они не намерены прибегать к механизму об оказании правовой помощи и направлять в Россию какие-либо запросы, это была официальная позиция Лондона, поэтому какие-то гипотетические рассуждения мы считаем здесь невозможными", — подытожил Песков.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей», утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России «ничего не говорят» и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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