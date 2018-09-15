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Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
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Симоньян обвинила Би-би-си в том, что издание исковеркало смысл ее слов 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что телекомпания BBC выпустила интервью с ней с некорректным заголовком.
"Зайчики из ВВС выпустили мое интервью под заголовком: "Маргарита Симоньян: у меня нет оснований верить Петрову и Боширову", — написала она в Telegram.
"В реальности на их вопрос "верите ли вы им", я ответила примерно следующее: "Я верю только в то, что видела своими глазами. С этой точки зрения, у меня нет оснований верить на слово Петрову или Боширову, но еще меньше у меня оснований верить вашим спецслужбам, поскольку все время своего существования ваши спецслужбы врут, и весь мир знает, что они врут", — написала она в своем канале в Telegram.
"Почувствуйте разницу", — добавила главред RT.
>> «Отравители» Скрипалей пропали

Отравление в Солсбери

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в начале марта. Инцидент вылился в крупный международный скандал. Британские власти обвинили в случившемся Россию, однако Москва все обвинения отрицает.
Российские власти неоднократно призывали Лондон провести совместное расследование инцидента в Солсбери, но британская сторона отказала в доступе к Скрипалям. Помимо этого, МИД заподозрил премьер-министра Терезу Мэй во лжи, поскольку она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун эти домыслы опровергли.
Пятого сентября британские власти предъявили фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Лондон утверждает, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. При этом сами "подозреваемые" рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что их поездка в Британию имела исключительно туристический характер. Петров и Боширов также отметили, что ничего не знают про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. Как рассказала Симоньян, "подозреваемые" вышли на нее сами, позвоним на мобильный.
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