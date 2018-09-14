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Песков выразил обеспокоенность ситуацией с УПЦ
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Песков выразил обеспокоенность ситуацией с УПЦ 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода РПЦ в Москве, на котором обсуждается возможное предоставление автокефалии УПЦ и разногласия по этому вопросу, передает РИА «Новости».
При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность российских властей проблемой, государство не может вмешиваться в церковные дела.
"Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться", — сказал Песков.
Также он отметил, что Москва выступает за сохранение единства церквей.
"Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира", — добавил Песков.
Сегодня, 14 сентября, в Москве проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.
Ранее патриарх Кирилл сообщил о прибытии на Украину константинопольских экзархов.
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