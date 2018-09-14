Песков выразил обеспокоенность ситуацией с УПЦ

При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность российских властей проблемой, государство не может вмешиваться в церковные дела.

"Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться", — сказал Песков.

Также он отметил, что Москва выступает за сохранение единства церквей.

"Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира", — добавил Песков.

Сегодня, 14 сентября, в Москве проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл сообщил о прибытии на Украину константинопольских экзархов.