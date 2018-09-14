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Песков объяснил поездки представителей Кремля в регионы
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Песков объяснил поездки представителей Кремля в регионы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поездки представителей администрации президента России в регионы происходят на постоянной основе, они не связаны с прошедшим 9 сентября единым днем голосования, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что администрация президента якобы направила своих специалистов в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре выборов 9 сентября.
«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — передает ТАСС слова Пескова.
Он добавил, что в администрации президента есть управление по внутренней политике, которое работает непосредственно с регионами.
«В рамках этой практики идут постоянные контакты и постоянные поездки, поэтому ничего в этом такого экстраординарного нет», — сказал Песков.
Песков также сообщил, что в пятницу президент Владимир Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности России, на котором будет обсуждаться международная повестка.
«Вопросов много, вы знаете, что у президента были международные контакты на полях Дальневосточного форума и много вопросов, связанных с Дальним Востоком, обсуждалось», — напомнил представитель Кремля, передает РИА «Новости».
В единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах — депутатов законодательных собраний, в 12 — городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов — это Хакасия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.
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