Песков объяснил поездки представителей Кремля в регионы

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что администрация президента якобы направила своих специалистов в регионы, где губернаторы не смогли победить в первом туре выборов 9 сентября.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что в администрации президента есть управление по внутренней политике, которое работает непосредственно с регионами.

«В рамках этой практики идут постоянные контакты и постоянные поездки, поэтому ничего в этом такого экстраординарного нет», — сказал Песков.

«Вопросов много, вы знаете, что у президента были международные контакты на полях Дальневосточного форума и много вопросов, связанных с Дальним Востоком, обсуждалось», — напомнил представитель Кремля, передает РИА «Новости».